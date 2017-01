Miley Cyrus contro la serie tv "Supergirl": "Titolo sessista!"

Negli Usa ha debuttato la seconda stagione di "Supergirl". Scopriamo che Miley Cyrus non è una grande fan della serie tv. O almeno del suo titolo. In un'intervista a Variety infatti, interrogata sulla disuguaglianza di genere ad Hollywood, la giovane pop star ha citato il titolo dello show come esempio di stereotipo vigente nella mecca dello spettacolo. Le critiche arrivano in contrapposizione a ciò che i produttori hanno sempre voluto trasmettere.