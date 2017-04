Miley Cyrus, completamente nuda in sauna e in bagno in scatti hackerati

E' Miley Cyrus l'ultima star "caduta" nella rete degli hacker con scatti di nudo non autorizzati. La stellina super sexy di "Hannah Montana" in realtà non è nuova alle performance trasgressive e senza veli, ma questa volta si tratta, anche nel suo caso come per Emily Ratajkovski, Emma Watson e Amanda Seyfried, di attività illegale ad opera di pirati di immagini hot, trafugate dai profili personali e dai telefonini delle celebrità...

Miley entra così a far parte ufficialmente della lista “famosa” di vip "hackerate". La Cyrus apparirebbe in scatti completamente nuda in sauna e in bagno. Nulla di più a dire il vero delle immagini che spesso la stessa star ha pubblicato volontariamente sui social o di come si sia presentata sul palco durante molte delle sue esibizioni. Le azioni legali da parte degli avvocati della cantante sono state già avviate, intanto lei si gode un po' di pubblicità... illegale, in attesa di regalare ai suoi fan un nuovo album molto atteso.