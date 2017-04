Michael Bublé, la moglie rompe il silenzio: "Ora diamo più valore alla vita"

"Vorrei ringraziare le persone per il supporto che ci hanno dato, per le loro preghiere e il loro amore. Voglio che sappiano che sono state di grande aiuto nel superare tutto questo" ha continuato "Le persone mi dimostrano questo amore quotidianamente, quando mi fermano per strada. Per me non è facile parlare di quello che è successo, perché è ancora molto recente e sono sensibile a riguardo".



Michael Bublé e la moglie, insieme a Noah e al fratellino Elias di un anno e mezzo, sono tornati in Argentina dopo la fine della chemioterapia negli Stati Uniti. Durante la conferenza stampa per la presentazione del film "Los que Aman Odian", Luisana ha colto l'occasione per ringraziare anche i produttori, che le hanno permesso di stare vicino a suo figlio in questi mesi terribili: "La guarigione di mio figlio è un processo molto lungo. Continuerà a sottoporsi a controlli regolari ma sono positiva riguardo al futuro. Vedere Noah crescere felice mi ha dato la forza di tornare e finire il film".