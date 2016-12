Michael Bublé apprezza le curve abbondati e scoppia la polemica

13:36 - Bufera social per Michael Bublé, a causa di un apprezzamento hot nei confronti di una sconosciuta. "C'è qualcosa in questa foto che merita di finire su Instagram" aveva commentato sul social il cantante, a margine di una foto che lo ritrae insieme ad una donna di spalle che indossa degli short molto corti. L'apprezzamento non è però piaciuto ai suoi fan e Bublé ha dovuto fare marcia indietro, scusandosi pubblicamente.

"Chiunque mi conosca non potrebbe mai interpretare male il messaggio della foto, che è stata scattata a Miami da mia moglie. Non pensavo che alcune persone si infuriassero per questo, non cerco polemiche. Ho capito che quello che voleva essere un complimento ironico si è trasformato in un'uscita discutibile" ha dichiarato attraverso un comunicato stampa.



Il crooner ha poi ribadito di non essere affatto sessista: "Mi fa male che chiunque pensi che non ho rispetto per le donne. Non sono stato educato in quella maniera e non è nel mio carattere. Mi dispiace che alcuni abbiano trovato la foto offensiva, non era mia intenzione. Le donne devono essere celebrate, amate, rispettate e riverite. Ho passato la vita credendoci e continuerò a farlo".