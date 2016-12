Mel C in topless su Instagram: un'altra ex Spice che si spoglia...

Dopo Mel B completamente nuda per incoraggiare le donne ad amare il proprio corpo anche un'altra ex Spice si denuda su Instagram. Melanie Chisholm , ovvero Mel C, ha infatti postato uno scatto in topless e slip color carne di un dietro le quinte prima di uno shooting. Le braccia sul petto a coprire il seno e il tatuaggio inguinale ben in evidenza. E i social si dividono...

Tanti i complimenti per il corpo atletico e la forma perfetta dell'ex Spice, ma anche qualche polemica. Lo scatto in topless infatti arriva a pochi giorni da quando Mel C aveva pubblicamente criticato gli atteggiamenti e gli outfit "troppo provocanti" con un eccessivo "richiamo al sesso", del gruppo femminile Little Mix, vincitrici di una passata edizione di X Factor UK. Mel C smentisce di aver mai criticato il gruppo... ma i social fan sono molto attenti e non si lasciano sfuggire nulla!