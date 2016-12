Mel B tutta nuda su Instagram. "Amate il vostro corpo e i vostri difetti..."

Completamente nuda su Instagram per incoraggiare le donne ad amare il proprio corpo Mel B si spoglia e mostra... di essere in perfetta forma: "As a women I Embrace my flaws and I'm comfortable in my own skin", "Come donna accetto i miei difetti e sto bene nella mia pelle, potrebbe essere che io ci debba stare per tutta la vita...". Lo scatto postato sui social ha immediatamente collezionato migliaia di "like" e i fan sono unanimi nel non riuscire a trovare un solo difetto nella meravigliosa ex Spice Girl...