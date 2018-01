Matia Bazar, la storia continua con una formazione... al femminile: ecco il nuovo video

Tutto cambia ma la storia prosegue. Dopo la morte di Giancarlo Golzi e l'abbandono di Silvia Mezzanotte e Piero Cassano, i Matia Bazar non si fermano ma cambiano pelle. Ora guidati da Fabio Perversi si presentano con una formazione al femminile: Luna Dragonieri è la nuova cantante, ma c'è anche Paola Zadra al basso e Fiamma Cardani alla batteria. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video del nuovo singolo " Verso il punto più alto ".

A completare la formazione c'è anche un nuovo chitarrista, Piero Marras. Ma il deus ex machina oggi è lui, Fabio Perversi. Ultimo entrato della formazione storica, che si affiancò a Piero Cassano e Giancarlo Golzi dopo che, morto Aldo Stellita, il gruppo aveva dovuto affrontare una vera e propria diaspora.



Ora con 43 anni di storia sulle spalle del nome Matia Bazar, il tastierista si fa carico del futuro. Cassano e Golzi avevano già indicato lui, il più giovane componente, come il giusto erede a portare avanti il nome e la storia della band. Da 20 anni nel gruppo, Perversi ha partecipato ai tour mondiali dei Matia Bazar e alla vittoria al Festival di Sanremo con il brano "Messaggio d’amore".



La nuova voce, che deve raccogliere l'eredità di cantanti amatissime come Antonella Ruggiero e Silvia Mezzanotte, è Luna Dragonieri, classe 1990. Il primo "atto ufficiale" dei nuovi Matia Bazar è il brano dal titolo "Verso il punto più alto", pubblicato sulla label svizzera Farn Music, e anticipa un nuovo progetto discografico e artistico previsto per l’estate al quale il gruppo sta già lavorando.