Matia Bazar, Piero Cassano lascia il gruppo a sorpresa

Non c'è pace per i fan dei Matia Bazar. Dopo l'uscita di Silvia Mezzanotte, ora Piero Cassano (co-fondatore della storica band genovese) ha infatti lasciato il gruppo e fatto sapere che non prenderà parte alle future attività dei Matia. Una decisione sofferta, all'origine della quale ci sarebbe una divergenza di idee con il compagno di squadra Fabio Perversi, sulla conduzione del gruppo e sui futuri progetti.