Massimo Lopez tranquillizza i fan via Facebook: "Il pericolo è passato"

Migliorano di ora in ora le condizioni di Massimo Lopez, l'attore colpito da infarto venerdì scorso. "Sono in netto miglioramento, mi hanno emozionato le infinite testimonianze di affetto - ha detto lui stesso in un video postato su Facebook -. Il pericolo è passato". Il filmato è stato girato all'ospedale "Bonomo" di Andria dove Lopez è ricoverato.