Marilyn Monroe, all'asta l'abito indossato per il compleanno di Jfk

L'abito indossato da Marilyn Monroe per il quarantacinquesimo compleanno di John Fitzgerald Kennedy andrà all'asta. L'attrice sfoggiò il vestito durante il suo indimenticabile "Happy Birthday" al presidente degli Stati Uniti al Madison Square Garden di New York il 19 maggio del 1962. La diva morirà solo tre mesi dopo per overdose a 36 anni, mentre il presidente sarà ucciso a Dallas l'anno dopo.

Il vestito era una creazione del designer francese Jean Louis ed era così aderente che le fu letteralmente cucito addosso. Fu realizzato in seta con migliaia di perline di diamanti sintetici e lustrini. Fu acquistato 17 anni fa a un'asta di Christie's dal finanziare Martin Zweig, che lo aveva messo in mostra in un ambiente a clima controllato al Pierre Hotel di Manhattan.



Si stima che possa essere venduto per almeno due milioni e mezzo di euro. Sarà solo uno degli oltre mille oggetti appartenuti alla Monroe che saranno messi all'asta il prossimo autunno in da Julien a Los Angeles.