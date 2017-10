Marilyn Manson contro Justin Bieber: "E' un vero pezzo di m..."

14 settembre 2017 11:37 Marilyn Manson contro Justin Bieber: "Eʼ un vero pezzo di m..." La popstar, durante il "Purpose World Tour", ha indossato una maglietta col viso del Reverendo, ma forse non era un omaggio...

Justin Bieber, in alcune date del suo "Purpose World Tour", ha indossato una maglietta con il viso di Marilyn Manson, circostanza interpretata come un omaggio alla rockstar americana. Il Reverendo si è invece scagliato contro il 23enne canadese, che non solo non gli avrebbe chiesto il permesso di utilizzare la sua immagine, ma lo avrebbe anche preso in giro. "Mi ha detto: 'Ti ho fatto tornare famoso'. E' stato un vero pezzo di m...".

Come riporta Consequence of Sound, lo scontro tra Justin Bieber e Marilyn Manson non è avvenuto solo a distanza. I due, infatti, si sono ritrovati faccia a faccia a Los Angeles (California), città in cui la popstar canadese si trovava per esibirsi in alcuni concerti allo Staples Center. E' stato in quell'occasione che il 23enne avrebbe preso in giro il Reverendo, che oltre a infuriarsi per l'infelice battuta avrebbe anche richiesto i soldi per il presunto sfruttamento illecito della sua immagine, dato che la maglietta con il suo viso e il suo nome era stata anche messa in commercio.

"Quando l'ho incontrato per la prima volta, aveva ancora addosso quella maglietta con scritto il mio nome, e mi ha detto: 'Ti ho fatto ritornare famoso'. Un grosso errore. E' stato davvero un pezzo di m... a dirmelo con quella arroganza. E pensare che faceva tanto il simpatico, della serie 'Hey fratello!", e mi continuava a toccare mentre mi parlava. E io ho reagito come a dire: 'Vola basso, stai buono'", spiega Manson.

Per quanto riguarda il presunto sfruttamento illecito della sua immagine, stando a quanto dice il Reverendo non ci sarebbe stato neanche il problema di contattare gli avvocati per far partire una causa legale. "Non abbiamo nemmeno litigato. L'atteggiamento del suo staff è stato: 'Sì, sappiamo di aver sbagliato. Ecco i tuoi soldi...'". La rockstar americana, inoltre, ha rivelato di aver preso in giro Justin Bieber dicendogli che il giorno dopo lo avrebbe "raggiunto durante il soundcheck per cantare assieme 'The Beautiful People'", uno dei suoi più noti successi. "E' davvero stupido: ha creduto che venissi veramente", conclude Manson.