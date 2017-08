Marilyn Manson a Villafranca, petizione e gruppi di preghiera contro il concerto

Le provocazioni vagamente "sataniche" che il 48enne cantante ha sempre espresso durante i suoi concerti sono, in realtà, soprattutto una trovata commerciale , volta a creare un alone di mistero e scandalo intorno alla sua figura. L'artista, in ogni caso, è stato in passato " reverendo " della Chiesa di Satana , fondata da Anton LaVey. Ciò preoccupa alcuni villafranchesi, che per il giorno del concerto hanno già organizzato una seduta di preghiera presso una comunità di Verona; in attesa dell'arrivo di Manson, inoltre, è dal primo luglio che si riuniscono per recitare il rosario .

Il sindaco: "Io credente integralista, ma posizione anti-Manson aberrante" - Da "credente e padre di famiglia con tanti difetti", il sindaco di Villafranca, Mario Faccioli, ha risposto ai concittadini tramite Facebook, sottolineando che le scelte artistiche della rassegna di concerti al castello scaligero "non sono dell'amministrazione comunale", ma della società che gestisce l'evento. Specificando inoltre che l'obiettivo, come in ogni festival o esibizione dal vivo, è garantire un cast di alta qualità che possa rendere anche economicamente, il sindaco vuole "richiamare tutti, compreso me stesso, al senso di comunità e rispetto".



"Trovo aberrante certe prese di posizione contro questo signore", ossia Manson, "e contro l’amministrazione, da persone che ritengono di essere paladini di verità, portatori di sante croci, che pregano per pioggia e tempesta, che raccolgono firme, che fanno sedute di preghiera. A tutte queste persone chiedo umilmente di porre attenzione a questi comportamenti. Non si entra nella laicità di un comune con l'arroganza, pensando di avere la verità", continua Faccioli.



"Pur da credente integralista, [...] non mi sono mai permesso di usare il mio ruolo per spingere contro qualcuno", continua il sindaco, che poi fa un appello-monito finale ai concittadini: "Vi prego fermatevi. Fermatevi non per me ma per tutti quelli che costringete a schierarsi, per tutti quelli che non sanno, per tutti quelli che rischiano di non capire. Chi vuol far politica lo faccia non utilizzando la fede e chi è uomo di fede non faccia politica".