Mariah Carey, sexy e provocante alla presentazione del nuovo tour

Tacchi a spillo, calze a rete, giacca in pelle e niente più. Se l'obiettivo era quello di catalizzare l'attenzione e i flash Maria Carey ci è riuscita. Alla grande. A Las Vegas la cantante 46enne ha presentato il nuovo tour, ma il look sexy e provocante ha prevalso su tutto.

Mariah sta vivendo un momento d'oro. E' raggiante perché presto si sposerà per la terza volta, con James Packer, un miliardario australiano che conosce da un anno. Anche se l'ex marito Nick Cannon non ha ancora firmato i documenti del divorzio. Intanto ha comprato già l'abito da sposa. "E' arrivato il momento per il vestito e per il resto. Tutti e due siamo impegnati con il lavoro e c'è molta pressione, ma io ho il vestito", ha confessato a "E!News".

Il futuro marito va anche molto d'accordo con i figli della cantante: "I miei bambini mi fanno ridere tanto e voglio che sia sempre così. James va alla grande con loro, sono sicura che sarà un padre perfetto".