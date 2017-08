Mariah Carey, rifiutano le carte di credito e scoppia la lite

Momenti di imbarazzo per Mariah Carey, che arrivata alla cassa di una boutique di Hollywood si è vista rifiutare le carte di credito. Un vero affronto per la diva che, come ha raccontato un testimone a Radar Online, "è tornata con l'assistente e la manager Stella (Bulochnikov), con quest'ultima che ha fatto una sceneggiata con i fiocchi". Puntare i piedi non è però servito alla cantante, costretta alla fine a pagare gli acquisti in contanti.