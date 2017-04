Mariah Carey, love story lampo: con Bryan Tanaka è già finita... dopo 5 mesi

"I'm thrilled to be working on new music. Hope you're as excited as I am!!", "Sono eccitatissima perché sono al lavoro su nuova musica, spero lo siate anche voi...", scrive la cantante su Instagram, annunciando una collaborazione con l'etichetta Butterfly MC Record. La fine della sua love story con il coreografo quindi non sembra averla particolarmente turbata, almeno sul piano professionale. A "rompere" sarebbe stata lei stanca della eccessiva gelosia di lui nei confronti di Nick Cannon, suo ex marito e padre dei suoi gemelli (un maschio e una femmina di 5 anni), ma anche delle sue spese folli per abiti griffati e viaggi, tutte a carico della cantante. Dal gennaio all'ottobre del 2016 Mariah era stata fidanzata col magnate James Packer, poi si era "innamorata" di Bryan. Ma nemmeno questa "story" ha avuto lunga vita...