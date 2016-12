Mariah Carey, pose sexy sui social mentre la sorella Alison viene arrestata per prostituzione

A quanto riporta il Daily Freeman, che ha dato la notizia dell'arresto, Alison, avrebbe usato un sito internet per dare informazioni online ai suoi potenziali clienti. In alcune di queste avrebbe anche fatto riferimento alla canzone "Fantasy" della sorella Mariah, promettendo di essere una donna capace di muovere la terra per un uomo e di fargli vedere le stelle: "ITS SUCH A SWEET,SWEET FANTASY BABY, WHEN I CLOSE MY EYES I COME AND TAKE YOU ON AND ON".



Da tempo malata di Hiv la sorella di Mariah Carey avrebbe più volte tentato di fare appello alla popstar per un aiuto economico ma sembra che Mariah non abbia da più alcun tipo di rapporto né con la sorella Alison né con il fratello Morgan e si è sempre rifiutata anche di rispondere agli appelli di aiuto da parte dei due.



La polizia si New York sta intanto cercando di capire se Alison abbia avuto rapporti sessuali, con chi e se in maniera protetta.