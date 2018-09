Malika Ayane: "In questo disco ci sono le mie cento sfumature"

Dieci canzoni, con contenuti e suoni diversi. " Domino " è un po' le cento sfumature di Malika Ayane , in cui la cantautrice sperimenta, si mette al timone e sprigiona la sua purezza. "Un disco che nasce per essere un disco e non una raccolta di singoli", come sottolinea a Tgcom24 . Elaborato e scritto tra Milano , Londra e Parigi arriva dopo una pausa di tre anni. "I brani sono stanze comunicanti, in ogni finestra c'è una storia che può appartenere a tutti", prosegue.

E' un disco introspettivo e diverso, è così?

Mi chiedo sempre, senza polemica, come si fa a capire che una disco è introspettivo e non una analisi attenta di un sentimento o di uno stato d'animo che può capitare a chiunque? L'esperienza personale incide sempre, ma ho sviluppato negli anni una sorta di metodo scientifico dell'osservatore da documentari (ride, ndr). Dentro il disco in realtà ci sono tantissime chiacchiere con persone alle quali voglio bene. Con tante storie che non sono mie...



Sembra anche che tu stavolta abbia detto 'faccio come dico io'....

L'ho sempre fatto. Ma stavolta mi sono detta faccio quello che voglio ma senza paura. Sono felicissima di quello che ho fatto prima, in questo caso però ho preso il timone.





I suoni e gli arrangiamenti sono diversi, ci racconti la storia della sega?

Avevo proprio voglia di fare un album così. E' successa a Londra questa storia della sega, mentre registravamo il brano, Nikolaj Bloch che è uno dei coautori di 'Sogni tra i capelli', un signore danese che vive con tutta la sua famiglia in una barca, per dare colore ha tirato fuori una sega. Ero un po' scettica, nonostante ne abbia viste di cose bizzarre. Invece è venuta fuori una versione meravigliosa.

L'amore è il filo conduttore di questo album?

Non lo so. Sono le stanze, comunicanti. In ogni finestra c'è una storia, che può essere tutto. Amore, quotidianità. E' un racconto di precise situazioni, in un posto preciso, in un momento preciso.