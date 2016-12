24 gennaio 2015 Madonna, "Rebel Heart" arriva il 9 marzo La notte dei Grammy la Material Girl presenterà il singolo Living For Love e intanto l'hacker che aveva diffuso sul Web alcuni brani è stato arrestato Tweet google 0 Invia ad un amico

13:17 - Anche se alcune canzoni sono già state svelate sul Web, Madonna tira un sospiro di sollievo dopo che l'hacker è stato arrestato e assicura che nel nuovo album "Rebel Heart" che esce il 9 marzo ci saranno molte sorprese. Ad anticiparlo 6 canzoni pubblicate a Natale e una campagna social in cui ha legato i 'cuori ribelli' più famosi dello show-biz. Un altro assaggio lo darà ai Grammy Awards l'8 febbraio, dove presenterà il singolo "Living for Love".

"Rebel Heart esplora due distinti lati della mia personalità, la parte ribelle e indisciplinata di me e quella romantica" ha commentato Madonna a Billboard.



Il nuovo album contiene collaborazioni che vanno da Nicki Minaj, Kanye West, Nas, Chance the Rapper fino ad arrivare a Mike Tyson ed è stato registrato tra New York, Los Angeles e Londra. Tra i produttori del gruppo ci sono Madonna, Diplo, Kanye West, Billboard, Avicii, DJ Dahi e Blood Diamonds, Ryan Tedder, Toby Gad, e Ariel Rechtshald.

Qualche giorno fa intanto è stato arrestato qualche giorno fa dall'FBI l'hacker che aveva rubato le canzoni di Madonna . Un uomo di 38 anni israeliano è finito infatti in manette perché sospettato di aver divulgato sul web, dietro compenso, due canzoni inedite della popstar.



"Sono profondamente grata all'FBI, alla polizia israeliana e a chiunque abbia aiutato ad arrestare questo hacker - ha commentato Madonna su Facebook - Come cittadina ho diritto alla mia privacy. Questa invasione nella mia vita rimane un'esperienza devastante e sconvolgente, così come lo è per tutti gli artisti che sono vittime di questi crimini".