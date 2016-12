Madonna, insulti ai fan che la fischiano per il ritardo del concerto

Madonna non ha proprio gradito i fischi arrivati dagli spettatori della Manchester Arena. Il pubblico si è arrabbiato per l'ora di ritardo con cui si è presentata sul palco. Lady Ciccone si è scusata, spiegando: "Vorrei ringraziarvi per avermi aspettato. Abbiamo avuto dei problemi tecnici". Ma alcuni hanno continuato a fischiare. Così la pop star ha reagito, apostrofato volgarmente l'impaziente platea.