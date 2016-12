Lucca Summer Festival si accende con Mengoni e i Negromaro

Si rinnova il tradizionale appuntamento con la grande musica del Lucca Summer Festival, che accenderà la città toscana con tanti concerti e live. La rassegna è arrivata alla diciannovesima edizione e porterà in Italia grandissimi artisti nazionali e non per tutto il mese di luglio. Da Anastacia + Simply Red, a Lionel Richie fino ai Negramaro e Marco Mengoni , oltre ad una speciale serata rap con Fabri Fibra, Guè Pequeno, Marracash e Clementino, tutti sullo stesso palco.

Il primo doppio spettacolo (caratteristica di questa edizione) sarà il 9 luglio con Van Morrison e Tom Jones prima volta sul palco di Piazza Napoleone, poi sarà la volta di Marcus Miller e Beth Hart (11 luglio), mentre il 12 toccherà a Lionel Richie e gli Earth Wind & Fire.



In cartellone anche la coppia Vinicio Capossela-Esperaza Spalding saranno (13 luglio) e Neil Young accompagnato dai Promise of The Real (16 luglio). Domenica 17 luglio evento speciale con il meglio del panorama rap italiano (Fabri Fibra, Guè Pequeno, Marracash e Clementino) mentre i Simply Red e Anastacia saranno ospiti il 20 luglio per una serata esclusiva. A chiudere la kermesse un tridente tutto italiano con i Negramaro il 21 luglio, Marco Mengoni sabato 23 luglio e Edoardo Bennato il 27 luglio.



PER INFORMAZIONI E IL PROGRAMMA COMPLETO

http://www.summer-festival.com/