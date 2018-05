Loreena McKennitt: "Canto le nostre anime perse nel mondo della tecnologia"

E questo tempo è arrivato.

Sì. A un certo punto ho parlato ai miei colleghi di quattro o cinque canzoni che avevo scritto anni addietro, qualcuna negli anni 90, qualcun’altra addirittura prima, e che non avevo mai pubblicato essenzialmente perché non c’era mai stato il tempo il registrarle. Così abbiamo deciso di lavorarci e allo stesso tempo sono emerse altre canzoni, così ci siamo trovati con nove pezzi, con cui mettere insieme un album.



Il fatto di aver scritto i brani in tempi diversi fa sì che ciò che ne esce sia la rappresentazione di una sorta di viaggio nella tua vita?

In un certo senso è così. Penso che un viaggio che copra un lungo periodo di tempo potrebbe essere un approccio per guardare a questo lavoro. Ci sono canzoni che sono state scritte nei primi anni 90 e che addirittura si riferiscono a episodi della mia vita dei primi anni 80, prima ancora che iniziassi a fare dischi, come "Spanish Guitars And Night Plazas".



C'è qualche emozione particolare per te nel portare alla luce queste canzoni?

Sai, parliamo di canzoni che, come ho detto, affondano le radici molto indietro nella mia vita, è come fare un salto indietro nel tempo. Come artista con più di vent'anni di carriera alle spalle il rapporto con la mia musica cambia ed evolve con il passare degli anni. Spesso cambia anche quando esegui delle canzoni dal vivo, registrare una canzone non ti dà comunque le reazioni che quella canzone suscita nel pubblico che la ascolta. Noi abbiamo continuato a suonare in tour brani come "Night Plazas" e "A Hundred Wishes" e il feedback che abbiamo ricevuto dal pubblico è stato un motivo in più per fermare questi pezzi in un album.



Quali sono le anime perse del titolo dell’album?

Credo che il titolo mi sia venuto in mente quando abbiamo iniziato a guardare indietro a quelle canzoni che avevo scritto o anche suonato ma che, per un motivo o nell'altro, non avevano mai trovato spazio nei dischi. In un certo senso le vedevo come anime che erano andate perdute e ho pensato che potesse essere un titolo azzeccato. Ma poi nel corso del lavoro le cose sono cambiate.



Ovvero?

Mi sono accorta che anche in ognuno di quei brani che avevo scritto negli anni passati c’è un aspetto delle nostre anime perse. E’ un concetto che si rifà a un libro che ho letto anni fa, “Breve storia del progresso”, dell’antropologo Ronald Wright. Ha analizzato l’evoluzione della nostra civiltà dopo la rivoluzione industriale, mettendo in evidenza la separazione che a un certo punto è avvenuta tra il progresso tecnologico e un progresso etico. Le tematiche etiche sono andate perdute. In un certo senso siamo anime che si sono perse dietro questa forma di progresso. Come fanno molti artisti ho anche scritto in una sorta di forma metaforica. L’industrializzazione di cui parlo può essere in realtà associata alle nostre vite.



Nell’ultimo tour che hai fatto avevi mescolato musica e poesia. Anche in questo lavoro ci sono brani ispirati a poeti come Keats e Yeats.

Quando ho scritto la musica di "The Ballad of Fox Hunter" ero agli inizi della mia scoperta del lavoro di W.B. Yeats. Questo lavoro in particolare era emblematico di un amore per gli animali che faceva parte di me. Io all'epoca pensavo di diventare vegetariana, non sognavo nemmeno di essere una cantante. Da bambina sono cresciuta in un fattoria, circondata da animali. Mi ha affascinato il modo in cui Yeats descrive il rapporto tra le diverse specie. Il fenomeno della comunicazione tra le diverse specie è qualcosa di affascinante.