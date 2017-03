Loreena McKennitt: "Il mio dialogo con il pubblico tra musica, storia e poesia"

Uno show speciale in cui, con il contributo di Brian Hughes e Caroline Lavelle, possono essere esplorati con maggiore profondità molti temi che hanno influenzato e caratterizzato l'opera della McKennitt. Un tour che non si accompagna all'uscita di nuovo materiale, ma segue le ripubblicazioni in vinile, uscite a ottobre del 2016, di tre suoi album fondamentali come "An Ancient Muse", "The Mask And The Mirror" e "Parallel Dreams". Uno spettacolo particolare non solo nella forma ma anche nelle tematiche trattate. "Mi interessava dare una rilevanza contemporanea ad alcuni momenti della nostra storia - racconta -. Per esempio gli ultimi 15 minuti della prima parte del concerto sono dedicati a una specie di collage tra discorsi e canzoni che avevo scritto più di 20 anni fa per un progetto di one-woman show dedicato alle vicende degli irlandesi emigrati in Canada durante il tempo della carestia, intorno alla metà dell'800".



Un tema non certo da "canzonette" e che impone un'atmosfera particolare...

Sì, e infatti questa è sicuramente una performance più intima. Ormai è qualche anno che giriamo con questo tipo di show. In Canada e negli Stati Uniti c’è una forte comunità di immigrati irlandesi, molto radicata ma anche composta da immigrati recenti. Il tema è quindi molto sentito. Senza contare che si possono vedere molte connessioni con l'emergenza migratoria che sta investendo il Mediterraneo, quindi gli agganci con l'attualità sono molti. Ma lo show è servito anche per conoscere meglio me stessa. Quando mi esibisco con la band non amo parlare granché e perciò non mi capita di condividere molti dei miei pensieri e delle mie storie. Alla fine la gente si ferma all'esecuzione della musica.



Questa forma di spettacolo le permette quindi un contatto più intimo con il pubblico che viene ad ascoltarla?

Si, è più come avere una conversazione con chi ti viene a vedere piuttosto che fare un'esibizione che abbia una direzione univoca. E' ovvio che la gente in platea non mi risponde, non è che imbastiamo un dibattito. Ma c'è una maggiore comunione di spiriti e si avverte.