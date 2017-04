Lo Stato Sociale, il concerto da mitomani conquista Milano

L'anima più sfacciatamente pop dell'ultimo disco "Amore, Lavoro e alti miti da sfatare" si ritrova anche nelle scenografie video sopra il palco, in cui leader politici attuali e passati si trasformano in altrettanti miti da far crollare. Nonostante le premesse "Ci siamo accorti che, a fare i prezzi bassi, poi non ci stanno i soldi per fare le figate" l'interazione diretta con il pubblico è forte. Dal crowd surfing a bordo di un canotto ai coriandoli, passando per i palloni gonfiabili lanciati da una parte all'altra del Forum.



Il compito di rompighiaccio è affidato alla recente Sessanta milioni di partiti ma quasi subito l'emozione della band si scioglie e l'impressione è quella di trovarsi una grande festa di fine anno, con la band del liceo che si esibisce in un'enorme palestra.



In scaletta brani ritmati come Buona sfortuna e Abbiamo vinto la guerra, altri più intimi come La felicità non è una truffa "dedicata a Gabriele" e Eri piu' bella come ipotesi, oltre ai classici conosciuti dal loro pubblico di affezionati come Amore ai tempi dell'Ikea, Ladro di cuori col bruco e Mi sono rotto il c......o. Allo scoccare della mezzanotte il concerto volge al termine, ma non la festa che è proseguita con un aftershow altrettanto da mitomani, per tornare ad un rapporto diretto con il loro pubblico dopo tanto tempo. "Ci eravate mancati" hanno confessato i ragazzi dal palco, ma presto potranno tornare a farsi saltare addosso dai fan. Il 30 aprile parte infatti da Cagliari un fitto tour estivo che proseguirà fino a fine agosto e li porterà in giro per tutta Italia.