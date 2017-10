19 settembre 2017 10:17 Linkin Park, concerto in memoria di Bennington il 27 ottobre a Los Angeles Oltre ai componenti della band, allʼHollywood Bowl della città californiana ci saranno altri artisti a rendere omaggio a Chester

I Linkin Park hanno svelato data e luogo dell'evento speciale organizzato in commemorazione di Chester Bennington, il cantante della band suicidatosi lo scorso 20 luglio. Come si legge in una nota, il prossimo 27 ottobre, all'Hollywood Bowl di Los Angeles, in California, il gruppo terrà "insieme ad altri artisti" un'esibizione in onore del loro ex-frontman, "un uomo che ha toccato la vita di molte persone in tutto il mondo".

Come riporta Entertainment Weekly, i componenti dei Linkin Park devolveranno i soldi raccolti con tale concerto-evento al fondo "One More Light", creato in memoria di Chester Bennington e impiegato per dare un concreto aiuto alle persone in difficoltà. Questa iniziativa è solo una delle attività di beneficenza portate avanti dal "Music For Relief", una società non profit creata dalla band nel 2004 per aiutare economicamente la popolazione colpita dallo tsunami nel Sud-est asiatico. L'ente si è successivamente occupato anche di fornire assistenza in occasioni di altri catastrofi naturali come l'uragano Katrina (2005), il terremoto di Haiti (2010) e lo tsunami in Giappone (2011) che ha coinvolto anche la centrale nucleare di Fukushima.