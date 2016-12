Lemmy, addio in stile rock: il funerale sarà al Rainbow Club

Commemorazione per la morte di Lemmy, leader dei Motorhead, che si è spento il 28 dicembre. Il funerale della leggenda del rock si terrà il 9 gennaio al Rainbow Bar And Grill di West Hollywood, a Los Angeles. L'addio non poteva non essere scritto in quello che è stato il suo tempio, quasi una seconda casa, dato che il rocker passava qui gran parte della sua giornata a bere whisky e giocare alle slot machine.