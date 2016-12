Laura Pausini, prima stella sulla Walk of Fame in Messico

10:33 - Laura Pausini è stata accolta dai fan con calore nella città di Tijuana. La cantante si è esibita per la prima data messicana del suo The Greatest Hits World Tour, ricevendo per prima le prestigiose chiavi della città e inaugurando il Paseo de la Fama, la Walk of Fame del Paese, scoprendo la stella a lei dedicata.

"E’ veramente un grande onore ricevere la prima stella del Paese e le chiavi della città - dichiara emozionata Laura - tutto quello che mi hanno donato mi sembra un gesto di puro amore. Ringrazio il Sindaco e tutta la città!".



La tranche messicana del The Greatest Hits World Tour prosegue a Monterrey (18 novembre), San Luis Potosi (21 novembre), Guadalajara (22 novembre), Merida (26 novembre) per chiudere a Città del Messico il 28 novembre con un ospite speciale: Yuri che, insieme a Laura, è attualmente protagonista nelle vesti di coach del talent "La Voz Mexico". Il tour proseguirà anche nel 2015 e Laura Pausini si esibirà per la prima volta, in Australia, a Melbourne (13 febbraio) e a Sydney (14 febbraio) e in Russia, a Mosca (17 febbraio).