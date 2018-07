Laura Ciriaco alla ricerca di "Qualcosa di speciale"

Si intitola "Qualcosa di speciale" il nuovo singolo di Laura Ciriaco, cantante che all'ultima edizione di "The Voice of Italy" si è messa in luce per il particolare timbro della sua voce. Un brano in cui si racconta come non nascondere i propri difetti e le proprie debolezze possa condurci a trovare qualcosa di speciale e qualcuno con cui condividere il nostro viaggio. Tgcom24 vi offre il video in anteprima.