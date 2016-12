Lady Gaga e Tony Bennett incantano all'Umbria Jazz

Lady Gaga e Tony Bennett non tradiscono le aspettative e sul palco dell'arena Santa Giuliana di Perugia, incantano gli oltre 5000 fan, nel concerto più atteso dell' Umbria Jazz 2015 . Nell'unica data italiana del loro " C heek to Cheek tour ", i due artisti regalano uno show curato, in cui domina la musica, interpretata in modo magistrale dalla "strana coppia", che pesca nel repertorio della canzone classica americana e si concede qualche divagazione.

Scintillante in abito lungo scollato, lei, in giacca avorio, lui, Lady Gaga e Tony Benentt cantano in coppia una vera e propria antologia della canzone d'autore americana, reinterpretando artisti come Cole Porter, George Gershwin e Duke Ellington.



Iniziano da Anything goes e proseguono con Cheek to Cheek la canzone che dà il titolo allo show e al disco. Non mancano evergreen come La Vie en Rose e brani più recenti come Bang Bang, che Sonny Bono cantava insieme a Cher, negli Anni Sessanta. Cantano in coppia, ma anche da soli, con Bennett che offre una rivisitazione swing di O Sole mio e Gaga che omaggia Billy Strayhorn, il braccio destro di Ellington nato cento anni fa, cantando Lush life.



La star di Poker Face appare molto lantana dall'icona di stravaganza e trasgressione che è di solito, ma non rinuncia a un tocco glamour, sfoggiando un'acconciatura biondo platino e cambiando abito più volte. Anche questo fa parte dello spettacolo, dove però la fa da padrone la musica. E i 5000 di Perugia, in cui si mimetizza pure Il Volo, apprezzano.



A notte fonda Gaga trova il tempo di mostrarsi esausta sui social e mandare un pensiero al futuro marito Taylor Kinney: "Ho mancato il compleanno del mio ragazzo", scrive la star. Per regalare una serata speciale ai fan italiani, ha abbandonato anche il fidanzato, che ha compiuto 34 anni proprio mentre miss Germanotta illuminava l'Umbria Jazz.