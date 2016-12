Lady Gaga contro Madonna: "Siamo diverse, io sono spontanea"

Lady Gaga e Madonna insieme nel 2010 a una sfilata di Marc Jacobs

I vecchi rancori risalgono al 2012, quando Madonna attaccò Lady Gaga che a suo dire era colpevole di averle copiato la canzone "Express Yourself" con il brano "Born this way". Poi sembrava che le due avessero fatto pace. Ma in una recente intervista Miss Germanotta passa di nuovo all'attacco: "Siamo diverse, io suono un sacco di strumenti e scrivo la mia musica. Sono una producer, una scrittrice. Quello che faccio io è diverso. Il mio lavoro è spontaneo".