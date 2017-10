L'album dei Wu-Tang Clan venduto per un milione di dollari... che nessuno riscuote

Definirlo un disco strano è a dir poco riduttivo. L'opera prima (e unica) della band cult hip hop Wu-Tang Clan ha infatti una storia del tutto particolare. Per registrarla ci sono voluti sei anni in totale segretezza e ne è stata incisa fisicamente solo una copia. Il cd è stato nascosto in una camera blindata di un hotel a Marrakesh. Nel 2015 l'album è stato messo all'asta. Non un'asta qualsiasi: per comprarlo l'acquirente ha dovuto firmare un documento in cui si impegnava a non diffonderne il contenuto prima del 2103 se non in feste private. Adesso quel cd è stato rimesso in vendita a una cifra record ma non finisce qua.