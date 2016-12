Keira Knightley imita Meg Ryan: simula l'orgasmo di "Harry ti presento Sally"

Keira Knightley come Meg Ryan . L'attrice ha reinterpretato la scena cult di " Harry ti presento Sally " in cui la protagonista simula l'orgasmo. La performance è contenuta in un cortometraggio diretto da Jason Bell , realizzato per celebrare la nutrita pattuglia di attori britannici in corsa all'Oscar 2015.

Oltre alla Knightley, in corsa come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Joan Clarke in The Imitation Game, hanno partecipato al corto diversi attori, tra cui il protagonista del film Benedict Cumberbatch e il vincitore del Golden Globe, Eddie Redmayne, protagonista de La Teoria del Tutto e, come Cumberbatch, candidato all'Oscar come miglior attore.



Jason Bell, che ha realizzato il corto a corredo di un servizio fotografico per l'edizione statunitense di Vanity Fair, aveva chiesto alle star partecipanti al progetto di scegliere una scena tra tre o quattro classici di Hollywood e la Knightley è stata quella che ha osato di più, optando per la scena cult del film con Billy Crystal e Meg Ryan.