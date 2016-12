Kate Mara sexy tra topless e lingerie trasparente

Kate Mara è la sorella meno famosa di Rooney, ma non per questo meno brava e bella. Impegnatissima al cinema, dove vestirà i panni di Sue Storm - la Donna Invisibile -, l'attrice 32enne ha trovato il tempo per posare sexy per il magazine "Esquire". In topless, lingerie trasparente e pose ammiccanti, Kate è davvero uno sballo.

La Mara ha cominciato a lavorare giovanissima, ha recitato ne "I segreti di Brokeback Mountain", dove era Alma Jr., figlia del cowboy Heath Ledger. E subito dopo in "We Are Marshall", "Shooter" e "Transsiberian", oltre a un piccolo cameo in "Iron Man 2". Quindi è il turno di "American Horror Story" fino a la "Donna Invisibile", oltre alla serie tv "House of Cards". Come se non bastasse, Kate ha deciso di rimanere ben impressa ai suoi fan facendosi immortalare in pose sexy. Altro che donna invisibile...