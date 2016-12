Justin Bieber, il conto alla rovescia è finito: ecco il nuovo singolo "What Do You Mean?"

Arriva " What Do You Mean? " Il singolo con il quale Justin Bieber torna sulla scena musicale dopo tre anni di silenzio. Il brano, prodotto da Skrillex e Jason Boyd , anticipa il quarto album in studio del cantante canadese. Dopo l'annuncio in radio, al microfono di Ryan Seacrest , tanti colleghi, da Miley Cyrus a Chris Martin , e non solo hanno scandito l'attesa con un vero e proprio countdown documentato dalla popstar su Instagram.

Justin Bieber ha definito What Do You Mean? "uptempo, divertente, estivo" e ha elogiato il lavoro fatto dai due produttori: "Skrillex è un genio! È molto futuristico e adoro le sue produzioni. Penso che nessuno abbia fatto un lavoro simile prima, sono molto eccitato", ha spiegato il cantante.



"Ho lavorato duramente con il mio amico Poo Bear (Jason Boyd), è una canzone davvero vivace, chiara e pop, ma molto cool! Il sound è davvero molto ricco", ha detto Bieber spiegando che la canzone "si basa sul cliché dell'un uomo che non capisce quello che sta passando e intende dire la sua donna. Le ragazze sono spesso 'contorte'. Dicono qualcosa e poi intendono qualcosa di diverso".



Justin Bieber canterà What Do You Mean? per la prima volta dal vivo ai prossimi MTV Video Music Awards 2015, organizzati al Microsoft Theather di Los Angeles e condotti dall'amica Miley Cyrus. La performance segnerà il ritorno di Bieber sul palco dei VMAs dopo l'esibizione del 2010 dove cantò Baby, Somebody to Love e U Smile.