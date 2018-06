Seduta su un prato, una maglia con la scritta Love, le gambe incrociate e il sorriso che non abbandona mai. Julia Roberts debutta su Instagram con una foto con la didascalia Hello e fa il pieno di like. Sul profilo l'attrice non usa una descrizione, solo "human". Per ora la sempre bella star di Hollywood 50enne non segue nessuno, ne amici né colleghi, ma in poche ore l'account ha già conquisto quasi 250 mila followers. Ed è solo l'inizio.