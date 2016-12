Jovanotti, notte a San Siro per due fan dopo il concerto: "Il nostro sogno ora è realtà"

"Ho partecipato al concorso e ho scritto il mio mini racconto - spiega Riccardo - immaginando la reazione di mia mamma quando le dico che vado allo stadio a dormire. Lei, giustamente, non capisce perché ci vado, se non per vedere una partita, e mi prepara uno zaino con un contenuto surreale: parastinchi, maglia di Gattuso, frisbee...". Passa qualche giorno, poi arriva la telefonata di Airbnb. "Quando mi hanno detto 'hai vinto', non ci ho creduto. Avevamo già i biglietti del concerto, ma abbiamo aspettato qualche giorno a regalarli perché davvero sembrava impossibile".



Invece era tutto vero. Riccardo e Gloria sono entrati a San Siro prima dell'apertura dei cancelli, hanno fatto un giro nel backstage e si sono goduti tutto il concerto. Poi l'attesa notte nella loro camera. "Amiamo Lorenzo - racconta Riccardo - io ho fatto la serenata a Gloria con 'Come musica', il giorno del nostro matrimonio ho organizzato un flash mob con i nostri amici sulle note di 'Per te' ed entrambi ci siamo tatuati 'Ora', una delle canzone che preferiamo".



"Tra le migliaia di messaggi che abbiamo ricevuto, quello di Riccardo ci ha colpito perché ha descritto l'esperienza come la stesse già vivendo. Siamo entusiasti di averla fatta diventare realtà", ha detto Matteo Stifanelli, Country Manager di Airbnb Italia. "Non si rendono conto del regalo che ci hanno fatto", conclude Riccardo pochi minuti prima dell'inizio del concerto. Un regalo doppio, per lui, da sempre grande tifoso del Milan. "Qui ho visto la finale di Coppa Italia con la Roma, l'addio di Maldini, la vittoria sul Manchester 3-0 in Champions. E' davvero difficile raccontare quello che sto vivendo oggi". La band sta per salire sul palco, la camera è pronta per ospitarli: la loro notte dei desideri può avere inizio.