John Lennon, all'asta l'album firmato per il suo killer prima di morire

E' in vendita per 1,35 milioni di dollari (circa 1,27 milioni di euro) l'album autografato da John Lennon per Mark David Chapman, l'uomo che solo qualche ora dopo lo uccise a colpi di pistola davanti alla sua residenza di New York. La preziosa copia di "Double Fantasy" (disco che segnò il ritorno dell'ex Beatles alla musica dopo il periodo dedicato a fare il papà per il secondo figlio Sean) è offerta dalla casa d'aste "Moments in Time".