Joaquin Phoenix nei panni di Joker, prima foto social del film

Joker è il cattivo più affascinante della saga cinematografica di Batman. Tanta è la curiosità intorno all'imminente prova attoriale di Joaquin Phoenix, dopo due interpretazioni del personaggio diventate di culto: Jack Nicholson nella versione di Tim Burton del 1989 e Heath Ledger in "Il cavaliere oscuro" di Christopher Nolan nel 2008.



Nel cast del film ci saranno anche Robert De Niro, Zazie Beetz e Marc Maron. I dettagli dalla trama sono ancora top secret, ma di certo si sa che la pellicola sarà indipendente da ogni altra saga di Batman e l'ambientazione sarà quella di una Gotham City degli anni Ottanta dove un uomo trascurato dalla società diventa il più grande supercattivo di tutti i tempi. Il film dovrebbe uscire nelle sale americane il 4 ottobre 2019.



Questo film su Joker nascerà parallelamente ai progetti già in corso, come il sequel di "Suicide Squad" e lo spin off incentrato su Harley Quinn in cui Jared Leto interpreterà il più cattivo dei clown.