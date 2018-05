Da Batman a Joker: 2 milioni di Lego per ricreare gli eroi DC Comics

Dal 29 aprile al 19 agosto, lo spazio espositivo del Parc de la Villette di Parigi ospiterà "The Art of the Brick: DC Super Heroes", l’esposizione ideata e creata dall'artista statunitense Nathan Sawaya. Protagoniste della mostra saranno le 120 sculture rappresentanti tutti i supereroi dell’universo DC Comics, realizzate usando più di due milioni di mattoncini Lego.



Da Superman a Flash, fino a Joker ed Harley Quinn: in questo spazio grandi e piccini potranno ritrovare tutti i protagonisti dei celebri fumetti e perfino una riproduzione a grandezza naturale della Batmobile, realizzata con 500mila pezzi Lego. "Tutti hanno giocato con i noti mattoncini almeno una volta nella vita – ha dichiarato l’autore della mostra – per questo sarà facile per i visitatori immedesimarsi e stabilire una connessione con questo tipo di arte".