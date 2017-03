Jennifer Lopez nega le voci su un suo ritorno di fiamma con Marc Anthony

"Io e Marc ora stiamo bene così e funzioniamo meglio da amici: fra noi nulla di più. Abbiamo avuto dei bambini e ora stiamo collaborando su un nuovo progetto in spagnolo. La musica e il palco ci rendono magici insieme. Quindi preferiamo lasciare le cose così come stanno". Jennifer Lopez, intervistata a "The View", trasmissione della Abc, ha voluto mettere una pietra sopra alle voci su un suo ritorno di fiamma con Marc Anthony.