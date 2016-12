Jennifer Aniston sfida l'età che avanza e promette: "In bikini fino a 80 anni"

La passione di Jennifer Aniston per sole e mare è risaputa. L'attrice americana, giunta a 47 anni, ha parlato al settimanale " People" della sua sconfinata passione per il bikini, e della sua intenzione di non abbandonarlo con l'avanzare dell'età: "Se riuscirò a essere la prima 80enne a indossare con successo un bikini, beh, allora accetterò quella sfida".

Al settimanale americano la diva, resa celebre dalla serie tv "Friends", ha spiegato le sue intenzioni in fatto di due pezzi: "Non penso sia necessario mettere un freno a qualcosa solo per l'età". Per lei gli anta sono passati da un pezzo, ma continua ad essere tra le più richieste e pagate di Hollywood. Intanto, il prossimo giugno festeggerà il primo anno di matrimonio con Justin Theroux, con cui è convolata a nozze la scorsa estate durante una cerimonia da sogno.