Jaki Liebezeit, morto il batterista dei Can

È morto a 78 anni Jaki Liebezeit , batterista e membro fondatore dei Can , leggende del krautrock tedesco. Il decesso è avvenuto a causa delle complicazioni di una polmonite: la notizia è stata diffusa dalla stessa band sulla propria pagina Facebook. L'artista aveva anche collaborato con Brian Eno, Depeche Mode ed Eurythmics. In precedenza era stato un batterista jazz e negli anni 70 aveva suonato con Chet Baker.

"Si è addormentato in pace, circondato dai propri cari. Ci mancherà incredibilmente", hanno scritto i compagni di vita, con cui aveva registrato tutti e 12 gli album nella discografia del gruppo. Ad aprile Liebezeit avrebbe dovuto riunirsi proprio con Irmin Schmidt e Malcom Mooney per una sorta di speciale reunion dei Can alla Barbican Hall di Londra intitolato "The Can Project". Aveva formato la band tedesca nella Germania Ovest nel 1968, capace di influenzare tutto il krautrock tedesco di fine anni Sessanta/inizio Settanta che comprende band come Tangerine Dream, Popol Vuh e Kraftwerk.