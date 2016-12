Irama: "La mia musica, tra hip-hop e grandi cantautori"

Continua il successo di Irama che dopo Sanremo giovani e le 500mila visualizzazioni del video di "Tornerai da me", è pronto a salire sul palco del " Coca-Cola Summer Festival " di Roma, che andrà in onda a luglio in prima serata su Canale 5. "Non vedo davvero l'ora di salire sul palco e trasmettere le emozioni, per me questa è la cosa più importante" ha raccontato a Tgcom24 poche ore prima dell'esibizione

Irama, vero nome Filippo Maria Fanti, sarà uno dei sei artisti emergenti che si sfideranno al "Coca-Cola Summer Festival". Saranno gli ospiti big a votare i brani dei giovani. Nel corso dei primi tre appuntamenti verrà decretato un vincitore di tappa e i tre vincitori si sfideranno nel quarto e ultimo appuntamento, durante il quale verrà eletto il vincitore finale.



Partiamo dal nome, da dove ha origine?

Irama significa 'ritmo' in malese, ho scelto questo nome durante l'adolescenza.



Il rap sta vivendo una stagione d'oro, qual è la tua caratteristica rispetto agli altri?

Mescolo diversi generi, dall'hip-hop condito con un po' di rap al cantautorato italiano e internazionale. Sono cresciuto con Francesco Guccini e Francesco De André.



Sul palco del Coca Cola Summer Festival porterai "Tornerai da me". Perché l'hai scelto?

"Tornerai da me" è un brano noir, che racconta una storia d'amore vissuta al limite. Non è un singolo estivo, ma l'ho scelto perché credo sia il giusto compromesso. Trasmette emozioni, ma permette anche di spaziare con la mente, di viaggiare.



Dopo la collaborazione con Benji e Fede con chi ti piacerebbe duettare?

Ci sono molti artisti con cui mi piacerebbe lavorare, ma non saprei fare un nome in particolare. Sono davvero molti...



Come stai vivendo queste ore prima di salire sul palco?

Sono carico, sento molta adrenalina. Non vedo davvero l'ora di salire sul palco e esibirmi. Voglio divertirmi e trasmettere le emozioni al pubblico, per me questa è la cosa più importante.