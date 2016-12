17 febbraio 2015 Il Volo ieri e oggi... da "i 3 tenorini" ai trionfatori di Sanremo Da quando si sono rivelati nel talent "Ti lascio una canzone" nel 2010, Piero, Ignazio e Gianluca, sono cresciuti sotto gli occhi del pubblico. Ecco come Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:44 - Tutti pazzi per Il Volo. I tre cantanti (Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobile) erano arrivati al Festival di Sanremo con un obiettivo: dopo il successo internazionale farsi apprezzare anche in patria. Obiettivo raggiunto. E se a molti la loro canzone e il loro stile non piace... poco importa: "Molti non sono stati clementi con noi però il popolo è dalla nostra parte. Le critiche ci faranno crescere".

Era il 2010 quando i tre cantanti si presentarono alla seconda edizione del talent "Ti lascio una canzone". Roberto Cenci, allora autore e regista del programma, ebbe l'intuizione di metterli insieme e comporre un terzetto vocale. Ancora adolescenti, qualcuno paffutello, qualcun altro con il viso da bambino, i tre, non ancora denominati Il Volo (il nome arriverà con il primo album) conquistano il pubblico e vengono soprannominati "i tenorini". Una definizione che li ha accompagnati a lungo rischiando di diventare un fardello.



Perché pur con il clamoroso successo internazionale, lo sbarco negli Stati Uniti, la top ten di Billboard e le numerose collaborazioni illustri, in Italia rimangono pressoché sconosciuti o ancorati all'immagine degli inizi, quella dei "tenorini" ragazzi. Un diminutivo che ja rischiato di relegarli nell'immagine dei bambini prodigio incapaci di crescere. Ma ora quel soprannome possono scrollarselo di dosso. Adesso Piero, Ignazio e Gianluca sono cresciuti, cambiati nel fisico e nelle vocalità, e per quanto la lirica resti un ingrediente importante nelle loro interpretazioni, si propongono con le proprie timbriche naturali, creando un mix tra pop e classico che, c'è da scommetterci, li porterà lontano. A partire dall'Eurovision Contest festival di Vienna che si terrà il 6, 8 e 10 maggio.