Il '68 rivive al cinema Farnese di Roma con due documentari

"Della conoscenza", diretto da Alessandra Bocchetti (1968), è stato realizzato in collaborazione con la redazione del movimento studentesco e in particolare sulle grandi manifestazioni di Roma a Valle Giulia e a Piazza Cavour; "Le Chienlit, i giorni di maggio" invece, con la regia di Luigi Perelli, è stato realizzato nel 1968 in Francia e incentrato sulle cause profonde di una rivolta popolare e della sua parziale sconfitta. L’opera verrà presentata in versione restaurata e con sequenze di materiali inediti che in quegli anni furono portati in Italia dai responsabili degli Stati Generali del Cinema Francese, per sottrarli a un possibile controllo delle forze di polizia.



Alle proiezioni, alla presenza dei due registi, seguiranno gli interventi di Luciana Castellina, Corradino Mineo e del presidente della Fondazione AAMOD Vincenzo Vita. La serata è promossa in collaborazione con il gruppo di lavoro sul cinema politico/’68 composto da Dario Cecchi, Marco Maria Gazzano, Antonio Medici, Domenico Monetti, Pietro Montani, Paola Scarnati, Giovanni Spagnoletti ed Ermanno