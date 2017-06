I-Days al via: Radiohead, Green Day, Linkin Park e Bieber sul palco dell'Autodromo di Monza

Tutto pronto per gli I-Days 2017, che oggi alle 13 aprirà i cancelli dell'Autodromo del Parco di Monza per dare il via a quattro giorni di grande musica all'insegna dell'estate. L'Independent Days Festival vedrà avvicendarsi sul palco i Radiohead, i Linkin Park, i Green Day, i Blink 182 , solo per citarne alcuni. Tra i nomi dell'alternative rock e del punk, spunta quello decisamente più pop di Justin Bieber , che di certo assicurerà la presenza al festival dei più giovani.

Oggi e domani l'accesso all'Autodromo è alle 13, mentre nel fine settimana è anticipato alle 11.30. Inoltre, l'organizzazione precisa che ci sono diversi punti di ingresso disponibile per accogliere il flusso degli spettatori e raccomanda di entrare prima e non oltre le 17.



La scaletta dei performer previsti nella giornata di oggi vede i Green Day che saliranno sul palco alle 21. I Rancid si esibiranno alle 19, ai Tre allegri ragazzi morti tocca alle 17.45, Shadon alle 16.30 e Twist and Shout alle 15.



Venerdì è la volta dei Radiohead, concerto di punta del giorno, alle 21.30. Saranno anticipati da James Blake alle 19.45, preceduto dai Kiwanuka alle 18.15 e dagli Ex-Otago e prima dai Santa Margaret.



Grande attesa per i Linkin Park che suoneranno sabato alle 21, preceduti dai Blink 182. Nella giornata si avvicenderanno i Sick Tamburo, i Nothing but Thieves e i Sum 41. Domenica 18 giugno in serata arriva Justin Bieber, il deejay Martin Garrix aprirà il concerto della popstar mentre in giornata si daranno il cambio sul palco i Mamacita, Alma e i Bastille.