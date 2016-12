Hugh Jackman, trattamento per rimuovere cancro alla pelle

13:13 - Hugh Jackman sembra non volerne sapere di proteggere adeguatamente il proprio incarnato. L'attore australiano, per la terza volta in un anno, si è infatti sottoposto ad un trattamento per asportare un cancro alla pelle. Il portavoce di Jackman a E! News ha assicurato che ora "sta bene, tra le diverse tipologie di cancro alla pelle questa è quella meno pericolosa. Ma bisognava curarlo immediatamente perché si stava espandendo".

Jackman ha provato letteralmente sulla sua pelle i danni che può fare la mancanza di una prevenzione adeguata e ha invitato i suoi fan a sottoporsi regolarmente a visite mediche.



"Sono realistico riguardo al futuro ed è molto probabile che ne avrò come minimo ancora uno, ma forse anche di più. E' abbastanza comune per chi come me ha origini inglesi, ma è cresciuto in Australia dove è facile dimenticarsi di spalmarsi la crema solare - ha dichiarato l'attore a Fox News - La cosa positiva è che può essere evitato con la prevenzione, attraverso check-up regolari".