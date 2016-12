21 maggio 2014 Hugh Jackman e gli X-Men tornano per salvare il nostro futuro A Tgcom24 in esclusiva una clip del film nelle sale italiane dal 22 maggio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:00 - Arriva nelle sale italiane il 22 maggio "X-Men: Giorni di un futuro passato" di Bryan Singer. Fra protagonisti e 'cameo' appaiono nella pellicola oltre una ventina di X-Men, compresi Wolverine e i 'doppi' Charles Xavier e Magneto, interpretati rispettivamente da Hugh Jackman, Patrick Stewart-James McAvoy, Ian McKellen-Michael Fassbender. A Tgcom24 in esclusiva una clip del film in cui si intrecciano le atmosfere del 2023 con l'anno 1973 .

La pellicola, che ha nel cast, fra gli altri, anche Peter Dinklage, Halle Berry, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Ellen Page e Evan Peters, arriva in sala sull'onda delle recensioni entusiastiche della stampa americana. "La ragione principale per cui volevo tornare nell'universo degli X-Men non era solo il cast straordinario e le ambizioni della storia, ma anche il modo in cui affronta cose che non erano state mostrate nei film degli X-Men fino a questo punto, come i viaggi nel tempo, e che invece hanno rivestito un ruolo importante nei fumetti per tanti anni", spiega il regista.



Bryan Singer ha deciso di non partecipare alla promozione del film, dopo essere stato accusato, qualche settimana fa, da un ex modello, Michael Egan, di averlo costretto con la forza quand'era 17 enne, nel 1999, ad avere con lui rapporti sessuali. Accuse bollate dal cineasta come "oltraggiose e totalmente false".