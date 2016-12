Gwyneth Paltrow: "Mi capita di pensare che io e Chris non avremmo dovuto lasciarci"

15:06 - E' un'intervista a cuore aperto quella che Gwyneth Paltrow rilascia ad "Harper's Bazaar UK" parlando del suo ex marito, Chris Martin dal quale si è separata all'inizio del 2014 dopo 10 anni di matrimonio e due figli. E solo a distanza di pochi mesi Gwyneth confessa: "A volte mi capita di pensare che non avremmo dovuto lasciarci, che forse sarebbe stato meglio restare sposati".

Mai porre limiti al lieto fine. Questo potrebbe valere anche per la Paltrow e Martin, una delle coppie più belle dello showbiz. I due, tra alti e bassi, sono stati insieme per dieci anni durante i quali hanno attraversato e superato momenti dolorosi (per Gwyneth la morte del padre), ma anche altrettanto felici. Poi la volontà di separarsi. Una doccia fredda nel mondo dello spettacolo. Anche se i due sono rimasti amici per il bene dei loro figli.



E a proposito del loro rapporto, la Paltrow lascia intendere che forse lei e il marito non avrebbero dovuto dirsi addio: "È doloroso, difficile...Forse sarebbe più facile dire 'Non voglio vederti mai più', ma a che pro? Farebbe davvero del bene a qualcuno questa decisione? Abbiamo fatto moltissimi errori, avuto giorni belli e giorni brutti. Devo dire però che sono orgogliosa di come abbiamo costruito e gestito la nostra relazione, non ho rimpianti o rimorsi. Ovviamente a volte mi capita di pensare che non avremmo dovuto lasciarci, che forse sarebbe stato meglio restare sposati. Cosa che i figli vorrebbero sempre moltissimo. Ma comunque siamo riusciti a cementare la nostra amicizia, dunque siamo molto vicini nonostante la separazione".