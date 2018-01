Grammy: Hillary Clinton legge un passaggio del libro anti Trump

Ieri sera è andata in onda dal Madison Square Garden di New York la 60esima edizione dei Grammy Awards, dove l’apparizione inaspettata di Hillary Clinton ha animato la serata. L’ex candidata alle presidenziali USA, insieme ad altre celebrities ha letto alcuni estratti di “Fire and Fury”, celebre best seller di Michael Wolff che svela i retroscena dell’amministrazione Trump.



Accanto a Hillary sono intervenuti artisti di fama internazionale come John Legend, Cher, Cardi B e Snoop Dogg che hanno letto alcuni dei passaggi salienti del manifesto anti Trump. La gag ha suscitato numerose polemiche, non ultima quella dello stesso presidente che si è espresso via Twitter.