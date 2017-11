Usa, Hillary: "Trump ossessionato da me, twitta solo e gioca a golf"

"Il mio ex sfidante Donald Trump è ossessionato da me. Onestamente, tra twittare e giocare a golf, come può riuscire a fare qualcosa?". Così Hillary Clinton attacca il presidente americano dopo che quest'ultimo aveva scritto su Twitter che l'ex candidata democratica alla Casa Bianca "è la più grande perdente di tutti i tempi". L'ex first lady ha poi criticato il tycoon su tutta la linea, puntando il dito contro le sue politiche.